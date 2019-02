Tchad : du gaz importé pour faire face à une pénurie

Le directeur général de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier du Tchad, Mahamat Hissein Hassan a fait un point de presse ce mercredi 27 février pour éclairer l'opinion sur la pénurie de gaz.



L'Autorité de régulation informe les consommateurs, les marqueteurs et les distributeurs que la raffinerie de Djarmaya "étant la seule source d'approvisionnement en produits finis est en arrêt, afin de la rendre plus efficace pour l'approvisionnement du marché local à court et à long terme", selon Mahamat Hissein Hassan.



"Le nouveau stock de gasoil, essence, JET A1 est stable", explique le directeur de l'Autorité de régulation. Il précise qu'en ce qui concerne le gaz, "des opérations d'importations entamées avant l'arrêt de la raffinerie ont permis de reconstituer un stock."



Ces opérations d'importations "continueront jusqu'à la reprise de la raffinerie", déclare-t-il. Néanmoins, ce stock de gaz "doit être rationalisé pour couvrir la période de la maintenance". L'ARSAT avait proposé il y a quelques jours, lors d'une réunion convoquée par le ministre du Pétrole et de l'Energie, d'importer du gaz du Cameroun et du Nigeria pour combler le manque.



La quantité mise sur le marché a été réduite à 4 citernes au lieu de 6 citernes.



Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua a appelé le 21 février les commerçants à maintenir le prix officiel de recharge de la bouteille de gaz pour éviter toute spéculation.