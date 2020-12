Tchad : des substances prohibées incinérées par la mairie à Abéché

La commune d'Abéché par le biais du service de la voirie urbaine a incinéré vendredi matin des produits prohibés, ramassés entre les mains de commerçants de mauvaise foi de la ville d'Abéché.



C'est suite à une opération de contrôle et vérification des boutiques et marchés, initiée par le maire Mahamat Saleh Ahmat Adam et conduite par le coordonnateur de la mairie d'Abéché Ahmat Awad, que ces produits ont été identifiés et saisis pour être incinérés à la sortie Sud Ouest d'Abéché.



Interrogé, le chef de mission laisse entendre que le contrôle des produits entre dans les objectifs de la commune, raison pour laquelle cette descente a été effectuée.



Ahmat Awad demande à la population de faire très attention aux produits avant de les consommer. Il précise que cette opération va s'étendre aux boutiques et marchés de la commune d'Abéché.