Tchad : des trafiquants d'armes arrêtés au Guera

Cette cérémonie s'est déroulée à la résidence du gouverneur en présence des autorités administratives et des responsables des forces de défense et de sécurité du Guéra.



Selon les présumés trafiquants, ils ont acheté ces armes dans la province de Batha et cherchaient à les acheminer pour les vendre à Roro, dans la province de Moyen Chari.



Le gouverneur Adoum Forteye Amadou a félicité les forces de l'ordre pour le travail accompli sur le terrain et les a encouragés à œuvrer davantage. Il a également demandé à la population de collaborer avec les forces de l'ordre pour démanteler tous les nids et organisations de malfaiteurs afin d'instaurer l'ordre dans la province.



Pour les présumés trafiquants, le gouverneur a affirmé qu'ils seront traduits en justice afin de répondre de leurs actes.