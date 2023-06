Tchad : des villages du Guera célèbrent le statut de fin de défécation à l'air libre

Le sous-préfet de Niergui, Ali Tidjani Kosso, a présidé la cérémonie de célébration des villages et cantons ayant atteint le statut de fin de défécation à l'air libre (FDAL), dans le canton de Bidio.



Ce projet est piloté par les ONG IRC, Moustagbal et le projet Afiyitna financé par l'Union européenne. Le coordinateur terrain IRC du Guéra, Djimas Herbert, a précisé que le projet vise à changer les comportements de la population, en matière d'assainissement.



Le coordinateur de la CEAH/SAN, Hachim Mht Saleh, souligne l'importance de sensibiliser la communauté sur l'importance de respecter leurs engagements afin d'atteindre les objectifs fixés.



Le directeur général de l'assainissement, Kanabe Bianbo, exhorte les bénéficiaires à continuer de creuser et d'entretenir les latrines, qui sont des outils efficaces pour lutter contre les maladies liées à l'eau contaminée.



En clôturant la cérémonie, le sous-préfet de Niergui, Ali Tidjani Kosso, félicite le projet Afiyitna, l'ONG IRC, Moustagbal et les partenaires sanitaires pour leur soutien à la population. Il convient de signaler que la cérémonie s'est terminée par la distribution de kits pour maintenir la propreté du canton de Bidio, suivie d'une photo de groupe.