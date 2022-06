Tchad : des voleurs et receleurs de bœufs arrêtés à Mao

La cérémonie de présentation des voleurs et des receleurs a été présidée ce 9 juin par le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles et judiciaires.



C'était à la sortie Sud de la ville de Mao, qu’a eu lieu cette présentation. Ils sont au total 101 bœufs volés, dont 38 retrouvés, grâce à la collaboration de la population avec les forces de l'ordre.



Pour le gouverneur, ces receleurs ont été mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes, conformément aux lois de la République.



Il remercie les forces de défense et de sécurité pour la réussite de cette opération. Le gouverneur a enfin rappelé à la population de collaborer avec les forces de défense et de sécurité.