Tchad : des volontaires de la Croix-Rouge en opération de salubrité à l'UNABA

Les volontaires de la Croix-Rouge du Ouaddaï ont nettoyé mardi matin, de fond en comble, les locaux de l'Université Adam Barka d'Abéché. Ils se sont équipés de rateaux, pelles et pioches pour donner de l'éclat à ce grand établissement d'enseignement supérieur, en deux heures de temps.



Déterminée à porter secours à la population en tout temps et en tout lieu, la Croix Rouge a répondu ce matin à l'appel émis par les responsables de l'Université Adam Barka, a souligné le secrétaire général de la Croix-Rouge du Ouaddaï, Mahmoud Mahamat Ali.



Il a demandé aux volontaires de toujours respecter la devise de la Croix-Rouge qui est l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance et le volontariat.



Le président intérimaire de l'Université Adam Barka d'Abéché, Dr. Ali Mahamat Oumourou, a au nom de l'administration remercié les volontaires de la Croix-Rouge qui ont participé à cette activité d'assainissement. Il a ajouté que l'Université compte plus de 8.000 étudiants qui ont besoin d'un environnement sain pour une bonne formation.



Dr. Ali Mahamat Oumourou a invité les autres organisations à suivre l'exemple de la Croix-Rouge.



Pour témoigner de leur engagement en faveur de l'humanité, les volontaires ont entonné l'hymne de la Croix-Rouge qui met l'accent sur le volontariat.