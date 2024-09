Tchad : désormais les mototaxis ont un texte réglementaire

La signature du pacte d'engagement entre le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie Nationale du Tchad, et le Syndicat National des mototaxis, marque une avancée majeure pour la régulation du secteur des mototaxis au Tchad.



Présidée par la ministre Fatima Goukouni Weddeye, le 17 septembre 2024, cette initiative vise à renforcer la sécurité routière et à professionnaliser les conducteurs de mototaxis, un secteur crucial dans les transports urbains et interurbains.



Le pacte engage le gouvernement à mettre en place des régulations claires, sensibiliser les conducteurs sur le Code de la route, faciliter l’obtention du permis de conduire de catégorie A, et soutenir les initiatives pour améliorer les conditions de travail des mototaxis.



En retour, les conducteurs s’engagent à respecter les lois, à porter un casque, à obtenir les autorisations nécessaires, et à suivre des formations en sécurité routière. Cette collaboration permettra de réduire les risques d'accidents impliquant des mototaxis, tout en assurant un service de transport plus sécurisé et fiable.