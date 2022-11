Tchad : deux accords de financement sur la santé maternelle et infantile

A la suite de la délibération du Conseil National de Transition du 8 novembre 2022, le président de la Transition, le général Mahamat Idris Deby Itno a signé ce 16 novembre 2022, une loi portant ratification de deux accords de financement par « vente à tempérament », et relatifs au financement des services de santé maternelle et infantile (SMI).



Ainsi, sont ratifiés les accords de financement (accord-cadre et accord de mandat) par « vente à tempérament », pour le financement des services de santé maternelle et infantile (SMI), signés le 13 mai 2022 entre le gouvernement de la République du Tchad et Banque islamique de développement (BIO).