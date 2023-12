Tchad : deux grands réseaux de contrebande de carburant démantelés à N’Djamena

Les éléments de l’Autorité de régulation du secteur pétrolier aval du Tchad (ARSAT), en collaboration avec la Direction générale des renseignements et de l'investigation (DGRI), ont démantelé deux réseaux de contrebande de carburant au quartier Diguel et Amriguébé, ce mardi 26 décembre 2023.



Cette descente sur le terrain a été pilotée par le directeur général adjoint, Hassan Adoum Younousmi, afin de démanteler ces deux réseaux de contrebande de carburant.



A la station-service Alwazna, située dans un quartier le 8ème arrondissement de la ville de N’Djamena, le premier réseau a mis en place un dispositif, après avoir reçu normalement et légalement du carburant de la part de la raffinerie.



Ce groupe de contrebande a servi aux usagers du carburant souterrain frauduleux, qui alimente une distribution à fût. L'autre réseau est situé au quartier Amriguébé, dans le 5ème arrondissement, là où un important stock de fûts a été découvert.



Pour le DGA de ľARSAT, « le désordre est terminé, nous sommes là sur le terrain jour et nuit. À partir d'aujourd'hui, les contrevenants seront automatiquement déférés au niveau de la justice pour répondre à leurs actes. »