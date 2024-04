Tchad : deux nouveaux délégués installés dans la province du Salamat

Au terme des décrets numéro 0162 du 4 mars 2024, et 0192 du 6 mars 2024, Hamza Mahamat Zène et Adoum Saboune Rahma sont respectivement nommés Délégué provincial de la production et de la transformation agricole et Délégué provincial de l'eau et de l'assainissement du Salamat.



La cérémonie d'installation de deux délégués provinciaux est organisée au gouvernorat du Salamat en présence des autorités administratives civiles et militaires.



S'agissant du domaine agricole, le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a souligné lors de son intervention, que l'agriculture qui est considérée comme l'une des mamelles économiques, reste et demeure le secteur le plus important de la province. Quant à l'eau, le gouverneur précise que l'eau est la vie et une eau de qualité, stabilise la santé.



Dans leurs mots de remerciement, les délégués provinciaux, Hamza Mahamat Zène et Adoum Saboune Rahma ont remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en eux en le nommant à ces postes de responsabilité.