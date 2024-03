Tchad : deux otages filles libérées après un mois de captivité au Mayo Kebbi Ouest

Enlevées contre rançon le 09 février dernier, au village Zavouri, dans la sous-préfecture de Lamé, département de Mayo Dallah, dans la province du Mayo Kebbi-Ouest, les deux jeunes filles sœurs sont rentrées après plusieurs semaines de captivité.



Les victimes sont respectivement Yivourné Pabamé et Hinfiné Pabamé âgées respectivement de 18 et 20, en classe de 5ème et 3ème.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi-Ouest, Sougour Mahamat Galma, a présenté les deux filles à la presse ce mardi 12 mars 2024, en début de soirée au gouvernorat. Selon lui, les recherches continuent afin de situer les responsabilités sur cet enlèvement.



Car dit-il, les auteurs de l'enlèvement sont identifiés et ils doivent être traqués de tous les côtés, afin de répondre de leurs actes devant la loi. Il s'engage à enrayer ce phénomène et avec l'appui de la population, aux côtés des agents de sécurité.



A cette occasion, chaque autorité doit prendre ses responsabilités pour lutter contre ce phénomène, dit le gouverneur Sougour Mahamat Galma. En effet, chacun doit jouer son rôle. Pour lui, toute la sous-préfecture de Lamé doit prendre ses responsabilités face au commerce de la honte.



Tout en gardant le secret professionnel dans les enquêtes, le gouverneur n'a pas révélé les conditions de la libération des deux filles.