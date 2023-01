Tchad : deux proviseurs du lycée Félix Eboué violentés

À en croire l'un des proviseurs de l'établissement, des élèves auraient été soupçonnés d'avoir pris part à des manifestations estudiantines la veille. Ce qu'il dément.



Deux proviseurs qui ont tenté d'intervenir pour calmer la situation ont également été tabassés et embarqués par les gardes nomades. Ils ont été libérés une heure après. Les élèves ont ensuite manifesté leur colère en perturbant la circulation dans les rues avoisinantes pendant un quart d'heure.



"Les établissements scolaires ne devraient pas être violés de cette manière, et il est important que les forces de l'ordre respectent la sécurité des chefs d'établissement et des élèves", a déclaré Chamsadine, l'un des proviseurs.



La garde nomade et la gendarmerie ont récemment été rattachées au ministère de la Sécurité publique, en plus de la police nationale. Il est de la responsabilité du ministère de veiller à ce que les hommes respectent les lois et les règles en vigueur. Les circonstances exactes de cet incident restent à élucider, mais il est clair que des mesures doivent être prises pour éviter de tels incidents à l'avenir.