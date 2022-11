Tchad : "devant un tel plan de déstabilisation, il était impossible pour nos forces de rester les bras croisés"

Revenant sur les manifestations meurtières du 20 octobre 2022, De. Haroun Kabadi estime que "devant un tel plan de déstabilisation, il était impossible pour nos forces de défense et de sécurité de rester les bras croisés".



Haroun Kabadi "réfute toute cette entreprise de malfaiteurs et d'insurrection populaire tendant à déstabiliser les institutions de l'État". Il affirme que "les commanditaires doivent savoir qu'il ne s'agissait pas d'une marche pacifique mais plutôt d'une façon de déstabiliser le pays".



"Malgré cela, les premiers commanditaires sont là. On ne sait pas là où ils se trouvent. Il aurait fallu qu'ils soient là pour répondre de tout ce qui s'est passé", ajoute-t-il.



Les évènements du 20 octobre 2022 ont fait entre 50 et 150 morts, selon le Comité des Nations-Unies contre la torture.