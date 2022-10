Tchad : discrimination des enfants déficients intellectuels, un combat à amplifier

Le ministère "se concentre sur les enfants handicapés mentaux et sur le fait que ces enfants ont les mêmes droits que tous les enfants dans le monde mais aussi au Tchad", souligne Janserbé Faly.



Le président de l'Union des associations pour la protection de l'enfance au Tchad (UAPET), M. Djimrabaye, relève que la question de la santé mentale et du bien-être doit interpeller à tous les niveaux. "À l'ère de ce Tchad dit de la refondation, nous devons réfléchir à accorder une attention particulière aux personnes ayant des troubles mentaux pour qu'elles puissent jouir pleinement de leurs droits fondamentaux", affirme M. Djimrabaye.



Au niveau mondial, cette journée a été célébrée pour la première fois en 1992. Chaque 10 octobre, elle est consacrée à l'éducation et à la sensibilisation du public envers la santé mentale, en réponse aux préoccupations suscitées dans tous les pays par le lourd tribut prélevé par les troubles mentaux et à l'urgence d'améliorer les politiques de prévention et de traitement.