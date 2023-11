Tchad : distinction des membres du CNJT du Ouaddaï pour leur Engagement en faveur de la paix

Le Maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, représentant le gouverneur, a présidé une cérémonie de distinction à Abéché le mercredi 29 novembre 2023. Cette cérémonie, organisée à l'hôtel 3 étoiles, a honoré le coordonnateur du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT) de la section du Ouaddaï, Daoud Mahamat Abakar, ainsi que d'autres cadres de la province, pour leur contribution à la paix et à la stabilité dans le Ouaddaï.



La cérémonie a mis en lumière l'engagement des jeunes de la coordination provinciale du CNJT du Ouaddaï dans leur collaboration avec les autorités locales pour le bien-être de la population. Aïcha Hidjab et Ahmat Yaya Abdeldjalil, membres du CNJT, ont pris la parole pour reconnaître les efforts déployés dans la promotion de la paix et du vivre ensemble.



Daoud Mahamat Abakar, très touché par cette distinction, a exprimé sa gratitude pour cet honneur et a souligné l'objectif de cette reconnaissance : encourager les autorités administratives locales dans le développement de la province. Il a réaffirmé l'engagement de son équipe à continuer à travailler pour le bien-être de la jeunesse.



Le Maire Mahamat Saleh Ahmat Adam a souligné l'importance du rôle des organisations de la société civile, notamment le CNJT, dans la recherche de la paix et le vivre ensemble. Il a saisi cette occasion pour prodiguer des conseils et des orientations aux jeunes, visant le développement de la province.