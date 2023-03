Tchad : distribution de matériels agricoles pour soutenir la campagne agricole à Bongor

Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province, Abdelkerim Seid Bauche, a souligné que le choix de Bongor n'était pas anodin, étant donné que les indices pluviométriques pour cette année étaient encourageants. Il a exhorté les agriculteurs locaux à faire preuve de plus de détermination et de courage pour aider à nourrir le Tchad et les pays voisins.



De son côté, le ministre d'État a appelé à la collaboration de tous pour faire de cette campagne une réussite totale. Il a souligné que la terre avait donné à tous et que son département mettrait tout en œuvre pour contribuer à cette réussite, car cette chaîne agricole tenait à cœur la plus haute autorité du pays.