Tchad : distribution de viande aux vulnérables d'Abéché pour la Tabaski

À l'occasion de l´Aid Al Adha, la délégation provinciale de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance du Ouaddaï, en partenariat avec l'ONG Ayadil Al-Ikhwa de Bienfaisance au Tchad, a volé aux secours des personnes vulnérables de la ville d'Abéché. A cette occasion, plusieurs têtes de carcasse de bœufs ont été distribué aux démunis.



Au total, l'on compte 717 bénéficiaires de différentes catégories de vulnérables, à savoir : les personnes vivant avec le VIH/Sida, les sourds-muets, les mal-voyants, les lépreux, les veuves et les personnes qui vivent avec un handicap.



L'occasion a ainsi été offerte au délégué provincial de la Femme du Ouaddaï, Mahmoud Togou Ali, de relever que « cette cérémonie d'assistance aux personnes vulnérables est d'une importance capitale, non seulement pour l'ONG, mais aussi pour la délégation dans une optique de partage ». Mahmoud Togou Ali a exhorté les autres organisations de bonne volonté à faire autant que cette ONG.

Il a rappelé que la délégation provinciale de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance du Ouaddaï, dans son programme, accorde une place importante aux personnes vulnérables. Un service spécial a été créé en faveur de ces dernières.