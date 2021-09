Tchad : distribution de vivres à N'Djamena, entre bousculade et lacrymogène

Lancée la semaine dernière, l'opération de distribution des vivres au siège de l'Office nationale de la sécurité alimentaire (ONASA), dans le 7ème arrondissement de la capitale, se poursuit. La seconde vague de l'opération de vente subventionnée concerne cette fois-ci les familles modestes.



Ce lundi 27 septembre, la population a répondu présent à l'opération de vente de céréales à prix subventionné, notamment le riz de 50 kg et le maïs de 100 kg. Une foule nombreuse, composée en grande majorité des femmes et quelques pères de famille, a pris d'assaut la cour de la direction de l'institution. C’est sous deux tentes montables faisant de l'ombre que patientait cette foule immense.



À première vue, cela donne l'impression d'un camp de réfugiés. À quelques pas, des femmes vendeuses de beignets ont transformé les lieux en un marché.



La semaine dernière, suite à des bousculades, une femme venue d'un village a perdu la vie. Avant ce cas, une femme enceinte a accouché au sein de l'ONASA après y avoir passé la nuit pour attendre d'être servie, relate le quotidien Le Progrès dans son numéro 5629.



La même scène de bousculade s'est répétée lundi matin. La foule a occupé les lieux jusqu'à la porte d'entrée du bureau de l'ONASA. Des agents de la gendarmerie se sont interposés devant la porte pour contenir la foule, ne laissant entrer que les personnes autorisées.



La foule immense, gagnée par l'impatience, a fini par se rapprocher de plus en plus. "Personne n'entre", ont lancé des gendarmes. "Des reçus nous sont donnés par l'ONASA mais il est difficile de recevoir sa part", se lamente une femme âgée venue d'un quartier environnant. Elle a obtenu son reçu la. semaine dernière et ne parvient toujours pas à recevoir des vivres.



Un père de famille très remonté brandit son reçu pour obtenir deux sacs de maïs. Il a été sèchement repoussé devant la porte. "Nous sommes tous des hommes et chefs de famille. Pourquoi faire déplacer les gens pour leur dire de revenir la semaine prochaine ? Nos chaussures sont usées à cause de la longue distance", se plaint-il.



Finalement, l'opération de vente des vivres à prix subventionné, initiée par le gouvernement en faveur des familles modestes, n'a pas eu lieu ce lundi. L direction de L'ONASA a redonné rendez-vous pour mercredi matin. Des habitants de villages situés autour de la capitale ont décidé de ne pas retourner chez eux mais d'attendre sur place malgré les risques d'intempéries.



Si certains sont restés, le chemin du retour n'a pas été facile pour la grande majorité des gens car les responsables de l'ONASA ont fait venir la police qui a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule.