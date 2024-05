Tchad : divergences au sein de la CNDD et désignation d'un intérimaire

Depuis la reconnaissance de la CNDD le 22 novembre 2023, aucune réunion n'a été convoquée par le président.

Le président SAMTCHO MATCHANGA a lancé les activités de la CNDD le 2 février 2024 sans consulter les autres membres du bureau exécutif.

Il a signé l'accord de coalition pour un Tchad Uni sans en informer le bureau exécutif.

Il a déchargé et empêché l'accès aux cinq millions de fonds de campagne de la coalition pour un Tchad Uni sans informer le bureau exécutif.

Il a mené une campagne présidentielle à Laï du 21 au 24 avril 2024 sans véritablement faire campagne ni informer le bureau exécutif.

Il continue de participer à diverses activités sans en informer le bureau exécutif.

SAMTCHO MATCHANGA manque de vision politique claire.

Il adopte un comportement préjudiciable, proche de l'escroquerie, envers les membres de la CNDD.

Il commet des manquements graves et incompatibles avec les objectifs du parti.

Le secrétaire exécutif, Monsieur KAOBEGA KOUMNA, a indiqué qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le dimanche 19 mai 2024. Cette réunion, convoquée à la demande des membres du bureau exécutif de la CNDD, visait à examiner les récentes activités du président national de la CNDD, Monsieur SAMTCHO MATCHANGA, qui a refusé d'y participer. Pire, il a tenu des propos autoritaires et désobligeants lors d'un échange téléphonique avec le secrétaire exécutif.Le président SAMTCHO MATCHANGA a informé le secrétaire exécutif, KAOBEGA KOUMNA, qu'il ne ressentait aucune obligation de rendre des comptes au bureau exécutif et qu'il ne participerait pas à l'assemblée générale extraordinaire. Il a promis de "gérer les individus agités au sein de la CNDD". Ces propos ont provoqué un débat profond sur la gestion du parti, révélant plusieurs points de préoccupation :Face à cette situation, le bureau exécutif de la CNDD a tiré plusieurs conclusions :En conséquence, le bureau exécutif a décidé de suspendre Monsieur MATCHANGA de ses fonctions de président et de membre de la CNDD, conformément au règlement intérieur du parti. L'intérim de la présidence sera assuré par le secrétaire exécutif, M. KAOBEGA KOUMNA, jusqu'à la tenue d'un congrès extraordinaire.