Tchad : divergences entre conseillers municipaux sur la gestion de la commune de Moundou

Lors de ce point de presse, les dix conseillers municipaux ont tenté de recadrer leurs quatre collègues qui avaient déjà exprimé leurs préoccupations concernant la gestion de la commune lors de la précédente conférence de presse du 27 juillet. Dans leur communiqué, les dix conseillers ont souligné que le maire de Moundou, en tant qu'exécutif municipal, doit se conformer aux lois républicaines en vigueur, et que les quatre conseillers auteurs du point de presse du 27 juillet le savent très bien.



Les dix conseillers ont également souligné l'aspect "amusant" du point de presse du 27 juillet, où leurs quatre collègues avaient exprimé leur insatisfaction quant au fait que le maire de Moundou ne les avait pas associés à la réalisation des travaux d'agrandissement de la tribune et de la morgue de la commune.



Dans le communiqué, les dix conseillers signataires ont rassuré leurs quatre collègues en expliquant que les travaux de développement entrepris par le maire étaient conformes aux délibérations prises lors de leur session budgétaire 2023, à laquelle ils avaient également participé.



Il est à rappeler que les quatre conseillers de la commune de Moundou avaient tenu un point de presse le 27 juillet à l'hôtel Djimra de Moundou, où ils avaient critiqué la gestion opaque de la municipalité par le maire Nétoloum Julien. Ils avaient regretté que ce dernier ne les associe jamais à la gestion de la commune et avaient exigé la tenue d'une session extraordinaire de la municipalité.



Cependant, lors d'un point de presse animé le 29 juillet 2023, le président du Cercle National d'Action pour le Développement du Tchad, Djérabé Philippe, a dénoncé ces "comportements irresponsables" de ces quatre conseillers. M. Djérabé a également averti de la présence potentielle d'un danger de division à Moundou et a appelé la population à rester vigilante.