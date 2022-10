Tchad : don de plus de 5 milliards Fcfa de la BAD pour appuyer la gouvernance économique

La Banque africaine au développement (BAD) a fait un don de 9 millions d'euros (plus de 5 milliards Fcfa) au Projet d'appui à la gouvernance économique et au secteur extractif (PAGES).



La cérémonie de signature de l'accord a lieu ce 3 octobre en présence du représentant de la BAD, du ministre des Mines et de la Géologie, ainsi que du gouverneur de la BAD au Tchad, par ailleurs, ministre de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération Internationale.