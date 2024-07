Tchad : dons de bienfaisance, de la bonne volonté à l'égoïsme

Animées par l'altruisme et l'humanisme, vis-à-vis de leurs semblables en situation difficile, des personnes de bonne volonté et des Organisations non gouvernementales (ONG) volent aux secours de fidèles musulmans du Tchad, le jour de l’Aïd Al-Adha ou Tabaski, par un acte de générosité, à travers la remise d'un don de bœufs et de moutons.



Cet acte est une œuvre de bienfaisance pour gagner l’amour de Dieu.



Il se justifie également par la recommandation de Dieu, en ce jour de la fête. Mais force est de constater que ce don, destiné aux personnes nécessiteuses, est acheté par des commerçants véreux, sans scrupules, en complicité avec des responsables de quelques ONG nationales, dans l'intention de les vendre, pour en tirer bénéfices.



Et compte tenu du délestage intempestif de l'électricité au Tchad, les viandes vendues se décomposent avant le jour de la fête. C'est ainsi qu'au deuxième jour de la fête de Tabaski, l’on a été des témoins oculaires des restes de bœufs jetés en quantité, dans des lieux publics.



Ce qui est inadmissible, au moment où une partie de la population tire le diable par la queue, et met les bouchés doubles pour parvenir à joindre les deux bouts. Il y a une autre partie qui se livre à des pratiques malsaines. De ce qui précède, le gouvernement tchadien est interpellé, dans l'optique de prendre les mesures qui s'imposent, afin de permettre à ce que ce don arrive à bon port.