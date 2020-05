Tchad : drame mortel dans une usine de Pala, que s'est-il passé ?

"J'ai fait mon travail au niveau du portail"



Le chef de sécurité de la Coton Tchad usine Pala 2, Nigayo Antoine, souligne que son secteur a fait son travail de contrôle avant l'entrée de ces jeunes au sein de l'usine. Il déplore cet incident malheureux : "Ce qui s'est passé, ça nous prend vraiment à la gorge puisque la Coton Tchad, et pire encore avec OLAM, toutes les dispositions sont prises pour que de tels cas n'arrivent pas. Maintenant si c'est arrivé, en toute responsabilité, j'ai fait mon travail au niveau du portail."



"Il faut filtrer les gens ; qui doit entrer, qui doit sortir. C'est ce qu'on a eu à faire avant d'introduire ces manœuvres qui sont à la charge des acheteurs des graines vendues. Malheureusement, ça a abouti à autre chose. (...) Malheureusement on a perdu deux personnes. Ils étaient cinq. On a pu enlever les trois le plus tôt possible. Mais c'est les deux autres qui sont restés pendant longtemps. Malheureusement ça a mal fini", conclut Nigayo Antoine.