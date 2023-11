Tchad : du champ de bataille à la plume, colonel Moustapha Yaya partage ses mémoires

L'ouvrage ressemble à des confessions personnelles qui offrent un éclairage sur l'histoire tumultueuse du Tchad. Il révèle des vérités sur les champs de bataille et les intrigues des belligérants, apportant un éclairage sur des événements historiques qui sont restés inexpliqués pour la majorité des Tchadiens.



Avec un style concis, typique d'un opérateur radio, l'auteur partage des fragments de la vie difficile de sa génération, les déchirements du pays, et son propre chemin tortueux en tant que civil et militaire, y compris son temps passé en Libye et son implication dans la révolution au nord du Tchad.



Ce livre, comme le suggère son titre, est un témoignage poignant. Il exprime une volonté déterminée de l'auteur de contribuer à l'évolution de la littérature et de l'histoire tchadienne à travers ce récit personnel.