Tchad : "écoeuré" par les évènements, l'apôtre Mbatodjim Jude appelle "à la prise de conscience"

Il se dit "écoeuré par la tournure des évènements qui ont secoué le pays" et en appelle "à la prise de conscience de tous les leaders d'opinions afin d'écouter les cris des populations".



Selon l'apôtre Mbatodjim Jude Telbet, "en plus des souffrances endurées par les populations face au phénomène d'inondations, vient s'ajouter cette situation chaotique due aux manifestations que connaît le pays depuis hier".



"Les responsabilités des uns et des autres doivent être situées de part et d'autre", affirme cet homme de Dieu. "Nous devons pratiquer la culture de l'acceptation et du pardon, il ne faut pas se regarder en chien de faïence car tous ceux qui sont morts ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'avancement de ce pays", a conclu l'apôtre Mbatodjim Jude Telbet.