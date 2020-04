Tchad : effondrement d'un château d'eau, une délégation à Massakory

Une délégation du ministère des Infrastructures, du bureau de contrôle, de l'entreprise BATIMAT et de l'Union Européenne est arrivée cet après-midi à Massakory pour constater l'écroulement du château de de la ville, hier.



La délégation a été reçue par le gouverneur de la Province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé.



L'objectif de la mission est de constater l'écroulement du château pour déterminer la cause de l'incident, en vue d'éventuelles informations et réponses aux bailleurs de fonds.



Après la descente sur le chantier, une réunion à huis-clos a été tenue à la résidence du gouverneur, avant le retour de la délégation à N'Djamena.