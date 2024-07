TCHAD Tchad : élaboration d'un nouveau cadre juridique et règlementaire de l'EFTP

Alwihda Info | Par Abakar Adoum N’Gaye - 24 Juillet 2024



Un atelier a été organisé dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la table ronde de haut niveau portant sur les réformes de l'Enseignement et la Formation technique et professionnelle au Tchad (l'EFTP).

Le Projet de Développement des Compétences pour l'Employabilité des Jeunes (PDCEJ), don de la Banque mondiale à la République du Tchad, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation, a organisé ce 24 juillet 2024, à N'Djamena, un atelier de validation technique des projets des textes du cadre règlementaire, législatif et institutionnel.



C'est dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la table ronde de haut niveau portant sur les réformes de l'Enseignement et la Formation technique et professionnelle au Tchad (l'EFTP), que cet atelier a été organisé.



La coordonnatrice du Projet PDCEJ, Ronel Nadège a rappelé que pour promouvoir le développement de la formation technique et professionnelle, et de l'insertion des jeunes dans le marché de l’emploi, le gouvernement tchadien a sollicité et obtenu en 2019 l'appui financier de la Banque mondiale, pour mettre en place le Projet de Développement des Compétences pour l'Employabilité des Jeunes (PDCEJ).



Ce projet est l'instrument de mise en œuvre du Plan National de Développement 20l7-2021, à travers son axe 3 qui met l'accent sur l'amélioration de la qualité du capital humain. Il est conçu pour prendre en compte les besoins de la jeunesse tchadienne, en termes de compétences pour son employabilité, et son insertion socio-économique.



« C'est dans cette vision que la table ronde de haut niveau sur la réforme de l'EFTP a été organisée en juillet 2023 à Ndjamena au Tchad. Au cours de ces assises, les acteurs de PEFTP ont identifié la problématique et les problèmes de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes, et dégagé les principales thématiques qui seront les fils conducteurs des réformes de l'EFTP, notamment le pilotage national de la formation professionnelle, le cadre juridique et institutionnel, le système de fonctionnement, la certification, la gouvernance et la réorganisation des ETFP », a précisé la coordonnatrice du Projet PDCEJ, Ronel Nadège.



Lançant l’atelier, le secrétaire d'Etat à l’Enseignement supérieur et la Formation professionnelle, Abakar Moussa Kallé, a expliqué que nouveau le cadre juridique et règlementaire de I'EFTP marque un tournant majeur dans le système de développement du capital humain au Tchad.



Des règles, normes et régulations innovantes ont été conçues pour améliorer la gouvernance du système, renforcer la qualité de formation, pour une meilleure employabilité des jeunes et une compétitivité accrue des entreprises.



Le secrétaire d'État a ajouté qu’« avec ce nouveau cadre, le gouvernement dispose d'une vision claire relative à l'EFTP basée sur des nouveaux paradigmes privilégiant le principe du pilotage de la formation par la demande socio-économique, le partenariat avec les acteurs économiques et la flexibilité des apprentissages, pour ancrer la formation tout au long de la vie dans le pays. »



Enfin, Abakar Moussa Kallé a invité les participants à émettre leurs avis lors de ces journées de validation du cadre juridique et règlementaire sur l'ensemble des projets des textes élaborés et plus particulièrement sur le projet de loi relative à l'EFTP. « Nous voulons de cette loi qu'elle jette les balises d'une réforme large et profonde de la formation au Tchad et accompagne en symbiose le projet de politique nationale en la matière », conclut-il.





Dans la même rubrique : < > Tchad : trois légendaires Tchadiens de la communication honorés à titre de posthume Tchad : l’ONASER récompense Guende Barka Brahim pour son travail acharné Tchad : un collectif d'avocats demande la libération immédiate du banquier Ngakoutou Ismaël Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)