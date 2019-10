Tchad : "élargir les zones de sensibilisation et impliquer les religieux" pour renforcer la cohabitation

La mission de l'Union nationale des jeunes cadres pour la consultation et la cohabitation pacifique s'est entretenu jeudi 17 octobre 2019 avec le président de l'Entente des Églises et Mission Évangéliques au Tchad section d'Abeché, Pasteur Aouna Osee, au siège de l'église "Les assemblées de Dieu" d'Abeché. L'entretien a permis d’échanger sur la paix et la cohésion sociale dans la province de Ouaddaï.



Le président de l'EEMET section d'Abeché, Pasteur Aouna Osee a indiqué que la paix n'est pas une parole mais une éducation et un comportement. Selon lui, les affrontements intercommunautaires n'apportent rien aux tchadiens.



« Dieu est l'unique créateur. Il n'a pas imposé une religion. Chacun est libre de son choix. Mais tuer son prochain est interdit et cela n'est pas une solution », a-t-il expliqué.



Pasteur Aouna Osee a appelé les différentes parties à vivre pacifiquement.



Peu après, la délégation de l'UNJCP s'est rendue au lycée et collège Al-Afia d'abeché, un établissement scolaire créé par les Églises des Assemblées de Dieu.



Le secrétaire de l'UNJCP, Sidick Sougui Lony et ses camarades ont visité successivement les huit différentes salles de classes pour véhiculer le message de la fraternité, de l'amour et du pardon mutuel, pour renforcer la paix et la cohésion sociale.



L'association a recommandé, après l'échange avec les élèves, l'élargissement des zones de sensibilisation et l'implication des leaders religieux dans cette lutte commune.



Le secrétaire général de l'UNJCP a rassuré les élèves de la disponibilité de son association à œuvrer davantage pour préserver cette paix chèrement acquise et consolider l'unité nationale.