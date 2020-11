Tchad : élections à la FTFA, Ibrahim Foullah conteste le rejet de sa candidature

Ibrahim Wang-Laouna Foullah s'est exprimé jeudi sur le rejet de sa candidature aux élections à la tête de la Fédération tchadienne de football association (FTFA). Il dénonce des "manoeuvres orchestrées par les commissions (électorale et de recours) taillées sur mesure par le bureau sortant".



"Ce n'est que chose prévisible car depuis le dépôt de ma candidature, beaucoup des gens ont perdu le sommeil. Ils étaient pris de court, pensant que le mécanisme était déjà verrouillé pour m'empêcher de participer à ces élections", estime Ibrahim Wang-Laouna Foullah.



Le rejet de la candidature de Ibrahim Wang-Laouna Foullah est motivé par le défaut de cinq parrainages. Mais Ibrahim Wang-Laouna Foullah estime avoir produit six lettres de parrainages. "Une interprétation erronée a été faite à la demande de mon adversaire afin de m'écarter de la course", affirme l'intéressé.



Il a fait un recours pour contester la décision de la commission électorale. Toutefois, la commission de recours n'a pas fait droit à sa requête. Il a également saisi la justice, le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que le Comité olympique et sportif du Tchad pour un arbitrage. "La solution tarde toujours à venir alors que le jour des élections approche", dit-il. Pour sa part, le ministre précise qu'il ne peut intervenir que lorsqu'il y a un un problème, indique Ibrahim Wang-Laouna Foullah.



"C'est donc l'imbroglio total pour ce processus électoral dans lequel les gens se sont empêtrés, torpillant les règles du jeu afin de rejeter ma candidature", déplore Ibrahim Wang-Laouna Foullah.



C'est désormais vers le Tribunal arbitral des sports (TAS) basé à Lausanne, en Suisse, que Ibrahim Wang-Laouna Foullah se tourne pour "se prononcer sur cette mascarade électorale au niveau de la FTFA".