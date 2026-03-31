Tchad : éliminatoires de la CAN 2027, le Tchad en quête d’un miracle face au Burundi ‎

Une mission quasi impossible sur le papier, mais les Sao, portés par le slogan « Sao un jour, Sao toujours ! », abordent cette rencontre avec une détermination intacte. ‎ ‎Le vendredi 27 mars 2026, au stade olympique Maréchal Idriss Deby Itno de Mandjafa, les Hirondelles du Burundi ont largement dominé les Sao devant leur public.



Dès les 7e et 8e minutes, Jordi Liongola ouvrait le score, sur coup franc. ‎Les Tchadiens, pourtant pas avares en occasions, ont payé cher leur manque de réalisme ainsi que des erreurs défensives criantes lors de ce match à domicile. Les poulains du sélectionneur suisse Raoul Savoy ont été dominés dans tous les compartiments du jeu face à une équipe burundaise bien organisée, dirigée par son entraîneur Patrick Sangwa Mayani.



Cette défaite relance le débat sur les performances récurrentes des Sao, souvent éliminés dès les phases préliminaires de la CAN. ‎ ‎ Au terme du match aller, le Burundi mène 4-0 à l’agrégat. Pour se qualifier, le Tchad devra s’imposer avec au moins cinq buts d’écart, ou l’emporter 4-0 pour espérer une prolongation suivie d’une séance de tirs au but.



Un exploit historique dans un tel contexte

Les Sao ont quitté N’Djamena le samedi 28 mars 2026 pour rejoindre la capitale burundaise. Après un voyage éprouvant, l’équipe s’est immédiatement mise au travail sur la pelouse du stade Intwari, récemment homologué par la CAF.



‎ ‎Dimanche 29 mars, les Sao ont effectué leur première séance sur la pelouse de Bujumbura : une session de récupération et d’adaptation au climat et au terrain, sous la houlette de Raoul Savoy et de son staff. L’ambiance était studieuse, avec un groupe soudé malgré le lourd revers du match aller. Pas de déclarations fracassantes, mais une volonté claire de « renverser la tendance », comme le répète le staff.



‎ ‎La deuxième et dernière séance d’entraînement s’est déroulée le lundi 30 mars. Les Sao ont bouclé leur préparation par une ultime session à Bujumbura. Selon la Fédération tchadienne de football (FTFA), le moral est au beau fixe et la détermination bien réelle.



Le groupe a travaillé avec intensité sur les aspects tactiques, défensifs et offensifs nécessaires pour espérer créer l’exploit. Joueurs locaux et expatriés ont affiché une cohésion et une envie palpable de tout donner pour l’honneur du drapeau tchadien. ‎ ‎L’objectif affiché est clair : tout donner sur le terrain, jouer sans complexe et tenter l’impossible face à un public burundais qui attend une nouvelle démonstration.



‎ ‎Le Burundi, fort de ses quatre buts d’avance, abordera ce match en position de favori. Mais le football réserve parfois des surprises… ‎ ‎Le mardi 31 mars, les Sao du Tchad joueront pour l’histoire. Qu’ils parviennent ou non à renverser la vapeur, ils auront à cœur de porter haut les couleurs nationales. ‎ ‎