Tchad : élus locaux et société civile de l'Ennedi réunis à Amdjarass pour une gouvernance participative

L'atelier est organisé par le Comité pour le développement du volontariat au Tchad (CDVT) en partenariat avec le Projet d'appui à la société civile (PASOC). C'est le secrétaire général de la commune d'Amdjarass, Izadine Daoud Abakar, représentant le gouverneur, qui a donné le coup d'envoi des travaux.



Prennent part à ces assises de huit jours, les représentants des organisations de la société civile et les élus locaux venus de l'Ennedi Est et Ennedi Ouest notamment : Fada, Kalaït et Amdjarass.



La présente rencontre à pour objectif général de contribuer à l'enracinement de la démocratie, de la culture de dialogue et de la paix au Tchad à travers une participation croissante et effective des OSC et par leur biais du citoyen dans le processus de la vie politique, économique et social du pays. Aussi de renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles ainsi que celles des autres OSC et des élus locaux pour une gouvernance participative, afin de mieux impulser le développement au plan local.



Dans son intervention, le chef de mission du projet des ambassadeurs du dialogue social, Ibrahim Ahmat Ibrahim, a précisé que cette session de formation vient à point nommé au moment où notre pays cherche la paix et la réconciliation nationale par le dialogue, seul gage du vivre ensemble et du développement.



Pour lui, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que la société civile et les organisations communales sont dotées d'un espace de concertation et de dialogue neutre. Il a enfin indiqué que ces assises s'inscrivent en ligne droite dans l'attente de ce projet et qui touche directement à renforcer les capacités des participants ciblés.



Lançant les travaux dudit atelier, le secrétaire général de la commune d'Amdjarass, Izadine Daoud Abaka, a relevé que l'objectif du gouvernement de la République du Tchad à travers ce projet est de faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du pays afin d'accroître la participation citoyenne dans le processus et le suivi des décisions au niveau local et national.