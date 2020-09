Tchad : en meeting à Abéché, le sultan du Ouaddaï incite les citoyens au recensement

Les questions du vivre ensemble, de l'amour du prochain, du pardon et de la tolérance n'ont pas été perdues de vue par le sultan. "La province du Ouaddai est connue pour son hospitalité légendaire", rappelle-t-il.



"Nous devons rester ensemble main dans la main pour développer notre province", indique Chérif Abdelhadi Mahdi qui demande aux uns et aux autres d'aller auprès du monde rural pour transmettre le message de sensibilisation par rapport à la révision du fichier électoral.



"La question de la communauté agro-pastorale est l'affaire de tous", martèle le sultan.



L'association Étoiles des jeunes pour la culture et développement a présenté un sketch théâtral sur le sujet au public.