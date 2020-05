Tchad : en province, les productrices accueillent avec joie les promesses du plan agricole

Les femmes membres des unions et groupements féminins du Batha Ouest, motivées par l'appel du chef de l'État lancé aux citoyens afin d'investir massivement dans l'exploitation des riches et immenses terres, s'organisent en conséquence pour les travaux champêtres. Elles sont soutenues et encadrées par le préfet et le maire de la ville d'Ati.



Au cours d'une rencontre vendredi, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaidallah, a salué la détermination des productrices malgré les difficultés, afin d'accroître leur production agricole.



Pour sa part, le chef de secteur de l'ANADER du Batha Ouest et Fitri, Allamine Ali Mahamat, a encouragé les paysannes et paysans à entamer dès maintenant la préparation du sol.