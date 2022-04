Tchad : “en route pour le dialogue national inclusif”, la mission de restitution fait escale à Bongor

Une concertation dont l'objectif était de restituer les travaux de l'atelier national de planification de la participation des jeunes au dialogue national inclusif.



C'est le délégué provincial de la jeunesse, des sports et de la promotion de l'emploi, Bouassanang Biskina, qui a procédé à l'ouverture des travaux. Il a remercié la mission, souligné le rôle de la jeunesse dans le développement du pays et a souhaité des échanges objectifs.



Le chef de mission de la caravane nationale, Diondandé Roger Djeraro, a présenté pour sa part le but et l'importance de la restitution. Il a indiqué que l'objectif de cette caravane est de contribuer à une participation effective des jeunes au dialogue national inclusif dans la perspective d'une transition et institutionnelle apaisée au Tchad.



Rappelons que la caravane nationale “en route pour le dialogue national inclusif” a pour mission outre de procéder à la restitution dans les provinces des conclusions des travaux de l'atelier de planification de la participation des jeunes au dialogue national inclusif tenu du 17 au 19 mars 2022 à Ndjamena, de remettre le rapport ainsi que les conclusions de cet atelier aux gouverneurs des provinces, de discuter et échanger avec les leaders des jeunes issus des provinces sur les modalités de mise en place des comités ad hoc provinciaux avec pour responsabilité de procéder le moment venu à la désignation des délégués devant représentés les jeunes au dialogue national inclusif.