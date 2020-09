Tchad : en visite au SOS village d'enfants, la ministre de la Femme retrousse les manches

Dans le cadre des activités des Journées d'actions citoyennes, la ministre Amina Priscille Longoh, le personnel du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, et les organisations féminines se sont rendus dimanche au SOS village d'enfants, au quartier N'Djari dans le 8ème arrondissement.



La ministre Amina Prisecille Longoh explique que cette visite vise à soutenir la reprise de cours et aider les enfants orphelins.



"Nous avons lavé leurs tenues, défricher et reboiser leur espace de vie, nettoyer leurs chambres, et on a offert des kits scolaires et alimentaires pour les soulager et leur dire qu'ils ne sont pas oubliés en ce moment difficile de Covid-19", indique la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite enfance.



Amina Priscille Longoh n'a pas hésité à retrousser ses manches pour marquer son engagement à soutenir et secourir, même dans les moments difficiles.