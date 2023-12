Tchad : engagement massif en faveur du Oui lors du meeting de la Coalition à Woloumaga

Ce 14 décembre 2023, la délégation de la Coalition pour le Oui, dirigée par le chef de mission départemental adjoint de Kouba, Monsieur Djidi Mahamat Sougouma, était accompagnée d'une forte délégation, notamment le ministre de l'aviation civile Hissein Tahir Souguimi, l'ancien ministre Bechir Okori, les généreux Andjami Youssoubo, Kalimi Sougui, Moussa Sougui Tchozimi, et d'autres. Le chef de canton Mehedi Issa Djidi était également présent lors d'un gigantesque meeting à Woloumaga, dans le département de Kouba.



La population est sortie en masse pour accueillir et écouter le message de la délégation. Les habitants de Woloumaga et des environs se déclarent prêts à 100% à soutenir le "Oui". La délégation poursuivra sa mission dans les villages du canton Naorma du Borkou.