Tchad : engagements réaffirmés à l'occasion de la Journée de la paix

Le gouvernement de transition, à travers le ministère d'Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, et la Coordination résidente du système des Nations-Unies au Tchad, commémorent la Journée internationale de la paix, placée sous le thème : « mettre fin au racisme, bâtir la paix », ce 21 septembre à N'Djamena.



Le ministre d'État chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, affirme que le Tchad, partie prenante et signataire de nombreux engagements et textes internationaux en matière de paix, pour la promotion des droits humains, n'est pas en reste. Pour lui, le Tchad a toujours démontré sa volonté inébranlable et ses aspirations profondes, à atteindre les nobles idéaux de paix.



Le représentant de l'Unicef au Tchad, Jacques Boyer, relève que la paix est un état d'esprit, un certain comportement, un ensemble de valeurs, attitudes et modes de vie, qui rejettent la violence et préviennent les conflits, en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, les groupes et les États.



Appoline Uwimbabazi, la secrétaire du Fonds des Nations-Unies pour la consolidation de la paix au Tchad, affirme que son institution renouvelle son engagement à soutenir le Tchad sur les priorités actuelles de Dialogue national inclusif, de la réconciliation nationale, et de la consolidation de la paix, conformément à l'objectif du Fonds des Nations-Unies pour la consolidation de la paix, en vue de contribuer à la réalisation de la vision du Tchad en tant que leader régional émergent et paisible d'ici 2030.