Tchad : énième tourisme d'État à Sandana

Comme Abéché récemment, quatre ministres se sont rendus à Sandana, théâtre de sauvagerie intercommunautaire. La délégation est malheureusement en villégiature comme dans tant d'autres conflits sanglants.



Sandana a incontestablement connu la pire boucherie de son histoire le 09 février. Un éleveur mort (des suites accident selon les autorités locales) a déclenché la furie des siens. Ceux-ci ont investi ledit village, tirant aveuglément sur la population. 12 villageois, déjà affectés par une misère épouvantable tant ils assistent impunément à la dévastation régulière de leurs champs sont (impunément) fusillés.



Le gouvernement, entièrement fidèle à sa technique de l'autruche a dépêché sur les théâtres du drame quatre ministres.



Loin d'être un bel acte de solidarité, le déplacement obéit à une vieille pratique à laquelle nous a accoutumés Déby père depuis trois décennies. Tradition à laquelle s'astreint immuablement le Déby Junior. Rassembler les vrais-faux protagonistes, les sermonner, distribuer des billets de banque aux parents des victimes et puis, plus rien!



Hormis la suspension du sultan d'Abéché et du chef de canton de Bani Halba, à quoi a-t-on assisté de mieux après les fusillades de cette ville ? Hormis les larmes et les dénonciations hypocrites des autorités, les vrais responsables et complices de sempiternels conflits intercommunautaires ne ruminent pas leur regret dans au fond des geôles. Il est absolument inutile de rappeler qu'en août 2019, 08 paysans du même et vulnérable Sandana ont trouvé la mort dans des conditions identiques. La "bénigne" tuerie est restée sans suites comme d'innombrables autres.



La vie humaine au Tchad est certes gratuite mais il est temps de la valoriser. Que les auteurs des tueries soient (ne serait-ce qu'une seule fois) châtiés. La nomination des autorités locales conscientes se leurs attributions constamment réclamée n'est pas fortuite.