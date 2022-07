Tchad : enlevé en mai, le censeur d'un lycée abattu malgré le paiement d'une rançon

Enlevé le 20 mai dernier au village de Pao dans la province du Logone Oriental, le censeur du Lycée de Mbaïbokoum, M. Houlda a été tué par ses ravisseurs avec cinq autres otages camerounais en territoire voisin, malgré le paiement d’une rançon de 5,2 millions Fcfa. Le 7ème otage, un mineur, a été laissé en vie et a donné l’alerte. Il a relaté que l'otage tchadien a été présenté par ses ravisseurs comme "un directeur du Tchad".



L'otage a été exécuté dans une zone frontalière entre le canton Loumboko, dans la sous-préfecture de Larmanaye, et le territoire camerounais.



Lors de son enlèvement en pleine nuit, sa femme a donné l'alerte aux habitants du village. Les ravisseurs ont tiré à balles réelles en direction des voisins venus la rescousse, avant de prendre la fuite avec l'otage.



La famille du censeur a payé une rançon en deux tranches pour obtenir sa libération. Une première somme de 4,2 millions Fcfa a été remise aux ravisseurs. Ces derniers avaient assuré que l'otage est en vie mais que la somme versée n'était pas suffisante. Une somme supplémentaire de 1 million Fcfa a donc été remise aux ravisseurs. ​Les boeufs et terrains de la victime ont dû être vendus pour payer la rançon.



Des habitants du Logone Oriental expriment leur colère face à l'inaction des autorités et la persistance du phénomène d'enlèvements contre rançons. Ils évoquent des complicités qui encouragent la pérennité des groupes de malfrats impliqués dans les enlèvements. "Pourtant, l'équipe qui dirige le Tchad actuellement est composée de militaires chargés d'assurer la sécurité", s'indigne une citoyenne.