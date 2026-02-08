Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : entré illégalement au Tchad, un ressortissant nigérian devant le Tribunal de Grande Instance de ‎‎N'Djamena


Alwihda Info | Par ‎Temandang Gontran - 9 Février 2026



Tchad : entré illégalement au Tchad, un ressortissant nigérian devant le Tribunal de Grande Instance de ‎‎N'Djamena
Un jeune ressortissant nigérian, actuellement placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Klessoum, a comparu ce 09 février 2026 devant le Tribunal de Grande Instance (TGI) de N'Djamena. Le prévenu est poursuivi pour entrée illégale sur le territoire national, en violation de la législation tchadienne sur le séjour des étrangers. ‎ ‎ ‎

Selon les éléments du dossier, l'intéressé aurait franchi la frontière sans les documents requis. Lors de son interrogatoire à la barre, le prévenu a tenté de justifier sa situation en expliquant avoir été induit en erreur par un conducteur de moto-taxi. Ce dernier lui aurait proposé d'emprunter une voie de contournement, moyennant une somme modique. ‎Le prévenu a affirmé que son unique motivation était la recherche d'activités génératrices de revenus.

Cependant, cet argument a laissé le tribunal sceptique. Le président de l'audience l'a d'ailleurs interpellé sur la possibilité que cette entrée clandestine dissimule des « intentions malveillantes », ce que le prévenu a catégoriquement réfuté.

‎ Le réquisitoire et la décision
‎ ‎ Dans son réquisitoire, le Procureur de la République a requis l’expulsion de l'intéressé vers son pays d'origine. Avant de clore les débats, le juge a donné la parole au prévenu pour sa dernière déclaration, lui demandant s'il souhaitait séjourner au Tchad ou être reconduit à la frontière. ‎ ‎ Contre toute attente, l'homme a sollicité son rapatriement immédiat au Nigeria.

Cette réponse a provoqué l'hilarité générale parmi le public présent, transformant l'atmosphère solennelle de la salle d'audience en un moment de rire collectif. L'affaire a été mise en délibéré. ‎


