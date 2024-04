Tchad et la Banque mondiale discutent du partenariat et des priorités de financement

La réunion a porté sur le partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et la République du Tchad, le contexte macroéconomique et politique du pays, et les priorités en matière de financement dans les secteurs clés de l'énergie, de l'éducation et de la santé.



Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer le partenariat entre le Tchad et le Groupe de la Banque mondiale. Le ministre Abakar a salué le soutien continu de la Banque mondiale au développement du Tchad, soulignant l'importance de ce partenariat pour la réalisation des objectifs de développement du pays.



Les discussions ont également porté sur le contexte macroéconomique et politique du Tchad. M. Diagana a félicité le gouvernement tchadien pour les progrès réalisés en matière de stabilité macroéconomique et de gouvernance. Il a également souligné l'importance de poursuivre ces réformes pour créer un environnement propice à la croissance économique et à la création d'emplois.



Les deux parties ont identifié les secteurs de l'énergie, de l'éducation et de la santé comme des priorités clés pour le financement du Groupe de la Banque mondiale au Tchad. L'accès à une énergie abordable et fiable est essentiel pour le développement économique du pays. L'amélioration de la qualité de l'éducation est fondamentale pour le développement du capital humain du Tchad. Et un système de santé performant est indispensable pour améliorer le bien-être de la population.



La réunion entre le ministre Abakar et M. Diagana a été une occasion précieuse de renforcer le partenariat entre le Tchad et le Groupe de la Banque mondiale. Les deux parties ont convenu de poursuivre leurs discussions pour identifier des opportunités de collaboration concrètes dans les secteurs prioritaires.