Tchad : être jeune au Tchad, un combat de tous les jours

Être jeune au Tchad, c’est un peu comme marcher sur une corde : on essaie d’avancer sans tomber, avec le vent des difficultés qui souffle chaque jour. Pour beaucoup, la jeunesse tchadienne d’aujourd’hui vit entre espoir et galère, entre ambition et réalité dure.



Un pays jeune, mais des opportunités rares

Le Tchad regorge de jeunes pleins d’idées, talentueux, énergiques. Certains montent des petits commerces, d’autres s’essaient à la création de contenu, à la couture, à la mécanique, au commerce en ligne… Mais la vérité, c’est que les opportunités sont maigres. Le chômage ronge les ambitions, et beaucoup finissent par « se débrouiller comme ils peuvent ».



« J’ai fini mes études depuis trois ans, mais sans piston, impossible d’avoir un poste », raconte Issa, jeune diplômé de N’Djamena. « On veut juste une chance de montrer ce qu’on sait faire. »



La débrouillardise comme mode de vie

Face au manque d’emploi, la débrouillardise est devenue un art. Les jeunes vendent des habits, font du transport, de la coiffure, livrent des repas, réparent des téléphones…, bref, ils inventent leur propre chemin. « Je fais des beignets le matin, j’aide au cyber l’après-midi, ce n’est pas facile, mais au moins je bouge », confie Amina, 23 ans. Cette énergie, cette créativité, c’est aussi ce qui fait la force de la jeunesse tchadienne : même sans soutien, elle refuse de croiser les bras.



Entre découragement et espoir

Bien sûr, la fatigue morale est là. Beaucoup se demandent : « À quoi bon ? ». Quand les efforts ne donnent rien, quand les relations valent plus que les compétences, la frustration s’installe. Mais malgré tout, il y a encore ceux qui y croient, qui gardent foi en eux-mêmes, en Dieu, en l’avenir.



« On n’a pas choisi de naître ici, mais on peut choisir de ne pas abandonner », dit Moussa, 27 ans. Être jeune au Tchad aujourd’hui, c’est à la fois une fierté et un combat. Une fierté, parce qu’on apprend à se battre, à créer, à se débrouiller. Un combat, parce qu’il faut se battre chaque jour pour exister, être entendu, être pris au sérieux.



Mais une chose est sûre : la jeunesse tchadienne n’est pas perdue. Elle a juste besoin d’un espace, d’une écoute, et d’un peu plus de chance pour transformer ses rêves en réalité.