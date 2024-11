Tchad : évaluation de l’impact des déversements pétroliers sur les sites de Sedigui

Suite à un déversement pétrolier signalé au Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD), le ministre, M. Hassan Bakhit Djamous, a mobilisé en urgence une équipe sur le terrain pour constater le déversement et évaluer le degré de pollution et de nuisance.



La mission est dirigée par M. Hakim Ahmat Djibril, Secrétaire Exécutif du Comité Technique National de Suivi et Contrôle des Aspects Environnementaux et Sociaux des Projets Pétroliers (CTNSC), accompagné d’une équipe de techniciens du ministère, qui inspecte depuis quelques jours les sites du champ pétrolier de Sedigui, géré par la Société Nationale des Hydrocarbures du Tchad (SHT).



La mission vérifiera également les récents déversements survenus le long du pipeline et s’assurera que le traitement des terres contaminées par les déversements antérieurs d’hydrocarbures a été effectué. Parmi les sites concernés figurent, entre autres, ceux de Toumsari (Dagana), Yikoulou (Ngouri), et Bichidandi (Rig Rig).



« Nous sommes sur le terrain pour évaluer la mise en œuvre des recommandations formulées précédemment à l’égard de la SHT concernant la restauration des sites dégradés suite aux déversements constatés. Nous devons protéger la vie de nos concitoyens ainsi que celle de leur bétail en sécurisant les sites contaminés par les hydrocarbures », a déclaré le Secrétaire Exécutif du CTNSC.