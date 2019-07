Tchad : exemplarité, rigueur et fermeté, le ministre des Finances visite les régies financières

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a effectué lundi une descente à la direction générale des douane, à l'entrepôt des douanes de Ngueli, à la direction des impôts et au trésor public.



Au cours de la descente à l'entrepôt de Ngueli, le ministre était accompagné du directeur général des douanes, Ousmane Adam Dicki. Il a inspecté entre autres les bureaux chargés du stock et du dédouanement des marchandises et le département informatique en charge du système informatisé et interconnecté de gestion douanière Sydonia.



"C'est une visite de prise de contact et de remobilisation des équipes pour leur rappeler leurs obligations en terme de recettes, de tenue des comptes, de soutien à l'économie, d'élaboration des statistiques", a indiqué le ministre des Finances et du Budget.



Le ministre Tahir Hamid Nguilin a également rappelé les obligations de la douane en matière de commerce extérieur et de statistiques à produire "pour que nos balances de paiement soient élaborées à temps".



"Nous avons rappelé nos obligations au titre du programme que nous avons avec certains de nos partenaires dont notamment le FMI. Rappeler aux uns et aux autres que nous aurons la 5ème revue du programme en septembre, et que tout doit être fait à temps, pour chacun en ce qui le concerne, pour que nous n'ayons pas à courir ou à être sous pression au moment venu, et aussi de tenir tous nos engagements et de faire les recettes pour que nous puissions être davantage conforme avec les obligations ou les comparaisons que nous avons avec d'autres pays de la région ou d'ailleurs", a-t-il relevé.



A la direction des impôts, le ministre s'est entretenu avec le directeur Oumar Ardja et le personnel. Il a demandé aux agents d'être exemplaires, fermes, d'appliquer les textes et d'être courtois avec les usagers. Il a rappelé ces mêmes exigences au cours d'une rencontre avec l'équipe de la trésorerie générale et leur directeur Béchir Daye.



"Pour ce qui est des impôts et de la douane, nous devons être inter-reliés avec les douanes du monde entier à travers ce qui est appelé Sydonia World", a affirmé le ministre, mettant l'accent sur l'importance d'informatiser les recettes.