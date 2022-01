Tchad : exonération des droits et taxes à l'importation de téléphones, tablettes et ordinateurs

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a signé le 22 janvier un arrêté portant exonération des droits et taxes à l'importation des téléphones pour réseaux cellulaires sans fil (téléphones portables et smartphones de tout type) et les machines automatiques de traitement de l'information et de leurs unités (ordinateurs et tablettes, fixe et mobile, de tout type) pour une période de cinq ans.



Cette mesure s'applique également aux autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception d la voix, d'imags ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filiaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) ainsi que les routeurs et autres appareils de connexion internet et les smartphones, tablettes et ordinateurs fixe et portable, de tout type.



Le directeur général des services des douanes et droits indirects est chargé de l'application de l'arrêté.