Tchad : explosion au camp de Goudji, les précisions du ministre de la Santé publique

Suite à l'explosion survenue dans la nuit du 18 juin 2024 dans un dépôt de munitions au camp de la réserve stratégique à Goudji, le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a pris la parole pour clarifier certaines informations et répondre aux préoccupations du public et des médias.



Respect du secret médical

« Le secret des malades est non négociable », a affirmé le ministre de la Santé publique. Cette déclaration vise à s’assurer que les informations médicales des patients restent confidentielles, conformément aux pratiques éthiques et légales en matière de santé.



Accès des journalistes aux hôpitaux

Répondant aux accusations selon lesquelles les journalistes auraient été empêchés de visiter les blessés, le ministre a précisé : « Nous n'avons pas empêché les journalistes de venir visiter les malades. Tout simplement, venez rencontrer le directeur de ces hôpitaux et vous serez guidés. »



Documentation et vérification des statistiques

Dr Abderahim a également souligné que « toutes les statistiques sanitaires sont documentées, vérifiées avec les malades. » Cela vise à garantir la transparence et l'exactitude des informations communiquées au public, concernant l'état des victimes et les efforts de prise en charge.