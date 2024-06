Tchad : explosion dévastatrice au camp de la réserve stratégique à N'Djamena

Sur place, les dégâts sont importants : des constructions et conteneurs sont éventrés, des lots de munitions légères et lourdes jonchent le sol, des réservoirs sont calcinés, des arbres déracinés, tandis que l'impact de l'explosion de munitions lourdes a formé des cratères au sol, constate Alwihda Info.



Le chef de l'État est attendu sur les lieux ce matin pour constater les dégâts.



“Un incendie dans un dépôt de munitions au camp de la réserve stratégique a provoqué des dégâts humains et matériels", a réagi le Président de la République, Mahamat Idriss Deby, cette nuit sur les réseaux sociaux.



"Paix aux âmes des victimes, condoléances aux familles éplorées et prompt rétablissement aux blessés. Une enquête sera ouverte,” a ajouté le chef de l'État.



Une vidéo amateur montre les corps de dizaines de soldats tués dans l'incendie au camp de la réserve stratégique.

"Un incendie s'est déclaré dans un magasin de munitions militaires situé à Goudji, provoquant des explosions importantes. La population est invitée à garder son calme," a expliqué Abderaman Koulamallah, ministre d'État et porte-parole du gouvernement.



Les détonations de forte intensité ont duré une trentaine de minutes, éclairant le ciel de la capitale sur plusieurs kilomètres. Des convois de camions de pompiers ont été aperçus se dirigeant vers la zone.



Dans un message relayé à ses ressortissants, l'ambassade de France a appelé à rester à l'abri, loin des fenêtres.