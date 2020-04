Tchad : explosion près de l'aéroport, l'armée française apporte son soutien

Suite à l’explosion accidentelle d’une roquette survenue dans la matinée depuis un appareil au sol de l’armée de l’air tchadienne, qui a occasionné plusieurs victimes à proximité de la Base Kosseï, les militaires français de la force Barkhane sont immédiatement intervenus en appui aux services de sécurité tchadiens pour porter assistance aux victimes, a indiqué aujourd'hui l'Ambassade de France au Tchad.



"Des engins de levage, d’excavation et de transport sanitaire, ainsi que plusieurs dizaines de personnels de la force Barkhane, dont des sapeurs pompiers et du personnel médical, ont été mobilisés pour un déblaiement rapide de la zone touchée", a précisé la mission diplomatique française.



Selon elle, "trois blessés ont été pris en charge en urgence à l’hôpital de la base militaire française."



L’Ambassade de France à N’Djamena "présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes."



Au moins quatre morts



Au moins quatre personnes sont mortes tandis que deux autres ont été blessées dans l'incident, a indiqué le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de N'Djamena, Youssouf Tom à Alwihda Info.



La roquette est tombée sur un domicile appartenant au général Mahamat Saleh Arim, commandant 1er adjoint de la Direction générale de service de sécurité des institutions de l'État (DGSSIE).



Les enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances de l'incident, selon le procureur de la République Youssouf Tom.