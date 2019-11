Tchad : exposé-débat sur "la descente aux enfers" de Noël Netenon Ndjekery

Le cercle des passionnés de la littérature d'Abéché (CERPLA) a présenté samedi un exposé débat sur "La descente aux enfers", une nouvelle écrite par le tchadien Noël Netenon Ndjekery. L'évènement a eu lieu en présence d'un nombre important d'étudiants de ladite organisation universitaire.



Pour les panelistes Djelassem Dieudonné et Allayenan Mosngar Israël, la nouvelle de Noël Netonon Ndjekery intitulée "La descente aux enfers", publiée en 1984, est une œuvre de témoignages qui relate les faits de la guerre civile qu'a connu le Tchad en 1979.



Cette œuvre présente la vie d'un couple qui était au début dans l'opulence mais a tout perdu lorsque la guerre a éclaté, laissant percevoir les conséquences sur le plan économique, matériel et humain. L'auteur appelle le tchadien à la culture de la non violence afin que la paix règne au Tchad.



Soucieux de l'avenir des jeunes, Dr Mamadi Robert a accepté de prendre part à ce moment jovial de voyage à travers les livres. Il a demandé de faire d'avantage, en exhortant les membres du CERPLA à passer le message à tous les étudiants.



Pour lui, c'est à partir de cet instant qu'on apprend à prendre la parole devant le public. "Vous devez renforcer votre culture générale", a-t-il martelé.



Le coordonnateur du CERPLA, Moustapha Kader a remercié l'assistance pour sa présence massive, ainsi que ceux qui ont gagné aux jeux concours. Il a demandé aux autres de redoubler d'efforts. "Le cercle n'est pas fait seulement pour les étudiants mais pour tout le monde", a-t-il précisé.



Les gagnants aux jeux concours ont reçu en récompense un livre chacun.