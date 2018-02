Tchad : face à la crise, le parti ADIL plaide pour une unité d’action

Le parti ADIL apporte son soutien total aux travailleurs qui traversent une crise sans précèdent, « conséquence de la mauvaise gouvernance et de la volonté manifeste du régime du président, Idriss Deby Itno de protéger les détourneurs et de faire subir les innocents », a indiqué dans un communiqué de presse signé en date du mercredi 31 janvier 2018, le président dudit parti, Pasteur Moyadé Narédoum Koumounang.



Selon lui, le Tchad vit une crise multiforme, grave et dangereuse qui ne peut être supporté par une seule entité. Il appelle par conséquent à une unité d’action de tous les acteurs.



Par ailleurs, le parti ADIL appelle ses militants à prendre part activement à la journée du martyr et de la Démocratie commémorant le 10ème anniversaire de la disparition du Pr IBNI OUMAR MAHAMAT SALEH, secrétaire général de Parti pour les Libertés et le Développement (PLD).